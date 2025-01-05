В 2024 году в Казахстане ввели рекордное число школьных мест

Реализация этих проектов позволит сократить дефицит ученических мест в школах и интернатах, а также решить проблему аварийного здания в одной из школ. Всего за счет изъятых средств у коррупционеров профинансировано строительство 89 школ почти на 100 тысяч ученических мест.