В 2024 году в Казахстане ввели рекордное число школьных мест

В стране завершено строительство 257 школ на 373 тысяч ученических мест. Это решило проблемы 42 трехсменных, 20 аварийных школ и вопрос дефицита ученических мест в 148 населенных пунктах, сообщает Минпросвет Казахстана.
«Продолжается системная работа по решению вопросов аварийных и трехсменных школ, которая включает комплексные меры, в том числе за счет бюджетных средств, и привлечения инвестиций».
В рамках Национального проекта «Комфортная школа», инициированного президентом Касым-Жомартом Токаевым, впервые с начала учебного года ввели в эксплуатацию 105 школ на 254 тысяч ученических мест, больше 40% которых расположены в сельской местности.
По линии Фонда поддержки инфраструктуры образования в эксплуатацию ввели 25 школ на 27 тысяч ученических мест. Дополнительно ведется строительство еще пяти школ и одного интерната на 3,3 тысяч новых ученических мест. Основная доля приходится на область Жетысу, город Алматы, Кызылординскую, Западно-Казахстанскую и Акмолинскую области.
Реализация этих проектов позволит сократить дефицит ученических мест в школах и интернатах, а также решить проблему аварийного здания в одной из школ. Всего за счет изъятых средств у коррупционеров профинансировано строительство 89 школ почти на 100 тысяч ученических мест.
Кроме того, за счет средств республиканского и местного бюджетов, а также привлечения частных инвестиций 127 школ на 92 тысяч ученических мест.