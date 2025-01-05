В Самаре отключили воду на 8 улицах

А еще холодную воду отключат на улице Гастелло, 4, 14, 12, 18, 20, в частном секторе на улице Гастелло, 1−33, в Арцыбушевском переулке 1−36 и Никитинском переулке 1−32. Бойлеры установят на Московском шоссе 124−126 и на улице Советской Армии, 208−210.