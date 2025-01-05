В Самаре отключили воду на 8 улицах

В Самаре устраняют утечку воды на улице Советской Армии. Из-за нее несколько многоэтажек лишились холодной воды, отмечают в «РКС-Самара».
«Для устранения утечки на водоводе проводятся переключения гидравлических режимов», — отметили в компании.
Без воды останутся жители Московского шоссе, 124, 126, 128, улиц Тихвинской, 20, 24−28, 13, 15, 17, 21, Советской Армии, 200, 200А, 202, 204, 206, 208, 210, 212А, 216, 218, Радиальной 8-й, 6, 10, Ново-Садовой, 279, 281, 285, 287.
А еще холодную воду отключат на улице Гастелло, 4, 14, 12, 18, 20, в частном секторе на улице Гастелло, 1−33, в Арцыбушевском переулке 1−36 и Никитинском переулке 1−32. Бойлеры установят на Московском шоссе 124−126 и на улице Советской Армии, 208−210.