Умер бывший премьер-министр Греции Костас Симитис

В тот же период правительство Симитиса оказалось в центре политического скандала, связанного с подкупом чиновников немецкой компанией Siemens. Последняя стремилась беспрепятственно получить госконтракты на работы по переводу телефонной сети на цифровой формат, созданию коммуникационных систем для армии и обеспечению наблюдения на Олимпиаде. Следствие оценивало общую сумму взяток в €100 млн. Спецкомиссия греческого парламента по расследованию этого скандала сочла, что бюджету был нанесен ущерб в €2 млрд. Суд признал виновными 22 из 54 фигурантов, которым вменяли легализацию незаконных доходов и отмывание денег. Siemens пообещала выплатить Греции €170 млн за урегулирование скандала, €90 млн — для «содействия мерам против коррупции и улучшения государственного управления», списать €80 млн задолженности по своим контрактам и инвестировать в страну €100 млн в течение года.