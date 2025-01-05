УК в Казани усилят работы по очистке тротуаров от наледи

Такое поручение дал глава исполкома Рустем Гафаров. Он провел проверку на территориях. На каникулах региональный оператор ежедневно вывозит 1400 тонн мусора, что на 400 тонн больше, чем в обычные дни. Каждый день на очистку магистралей от снега выходят 383 единицы спецтехники и 479 дорожников подрядных организаций, а во дворах трудятся рабочие управляющих компаний.