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УК в Казани усилят работы по очистке тротуаров от наледи

УК в Казани усилят работы по очистке тротуаров от наледи, сообщает пресс-служба мэрии.

Такое поручение дал глава исполкома Рустем Гафаров. Он провел проверку на территориях. На каникулах региональный оператор ежедневно вывозит 1400 тонн мусора, что на 400 тонн больше, чем в обычные дни. Каждый день на очистку магистралей от снега выходят 383 единицы спецтехники и 479 дорожников подрядных организаций, а во дворах трудятся рабочие управляющих компаний.

«Рустем Гафаров посетил дворы Кировского, Московского, Ново-Савиновского, Авиастроительного, Вахитовского районов, проинспектировал уборку как у многоквартирных домов, так и в поселках. При этом он отметил несвоевременную очистку снега дворниками, что при потеплении приводит к образованию наледи, и призвал готовиться к снегопаду», — отметили в пресс-службе.

ЖКХ