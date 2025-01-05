Рождественские службы проведут в каждом храме Краснодара

Праздничные Рождественские богослужения состоятся во всех православных храмах Краснодара 6 и 7 января. Жители города смогут выбрать ближайшую к их дому церковь. Об этом сообщает ИА KrasnodarMedia со ссылкой на пресс-службу краевого центра.
В ночь с 6 на 7 января с 22:00 в Свято-Екатерининском кафедральном соборе пройдут праздничные рождественские богослужения. Их организуют под руководством митрополита Екатеринодарского и Кубанского Василия.
Между тем, приход храма Рождества Христова организует традиционный крестный ход «Вслед за Вифлеемской звездой» с 11:30 до 13:00 7 января от улицы Проспект Чекистов 31. Праздничное шествие проведут от Дома культуры Западного округа до храма Рождества Христова.
По заявлению администрации, во всех церквях города обеспечат общественный порядок. Ранее стало известно, что сотрудники МЧС России будут контролировать безопасную работу храмов по всему региону.