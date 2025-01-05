В Молдове 31 декабря пропал человек: добровольцы и полиция просят помощи в поиске

В Молдове разыскивают 55-летнего Плешку Александра, который пропал 31 декабря 2024 года. Его местонахождение остается неизвестным. В последний раз его видели в 16:00 на вокзале в Бельцах, откуда он собирался отправиться в Единцы.
Приметы пропавшего:
Возраст: 55 лет.
Рост: 180 см.
Телосложение: плотное.
Глаза: карие.
Особая примета: лысый.
Был одет:
Черная кожаная куртка.
Черная кепка.
Джинсы.
Есть информация, что мужчина может нуждаться в медицинской помощи.
Всех, кто обладает какой-либо информацией о местонахождении Александра, просят незамедлительно связаться по телефону +373 79 61 63 81 или вызвать экстренную службу по номеру 112.
К поискам подключился добровольческий отряд «COD». Подробности можно узнать на их странице в Facebook: facebook.com/EchipaCOD.
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