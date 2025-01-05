Ричмонд
-8°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Молдове 31 декабря пропал человек: добровольцы и полиция просят помощи в поиске

Уже почти неделю мужчину никто не видел.

Источник: Комсомольская правда

В Молдове разыскивают 55-летнего Плешку Александра, который пропал 31 декабря 2024 года. Его местонахождение остается неизвестным. В последний раз его видели в 16:00 на вокзале в Бельцах, откуда он собирался отправиться в Единцы.

Приметы пропавшего:

Возраст: 55 лет.

Рост: 180 см.

Телосложение: плотное.

Глаза: карие.

Особая примета: лысый.

Был одет:

Черная кожаная куртка.

Черная кепка.

Джинсы.

Есть информация, что мужчина может нуждаться в медицинской помощи.

Всех, кто обладает какой-либо информацией о местонахождении Александра, просят незамедлительно связаться по телефону +373 79 61 63 81 или вызвать экстренную службу по номеру 112.

К поискам подключился добровольческий отряд «COD». Подробности можно узнать на их странице в Facebook: facebook.com/EchipaCOD.

Любая информация может быть полезной для успешного завершения поисков.