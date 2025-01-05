Украинская ракета сбита над Курской областью на фоне отражения контратак ВСУ

Как уже писал Life.ru, утром 5 января подразделения ВСУ пытались пойти в контрнаступление у нескольких сёл под Курском. Осуществить прорыв бригады врага хотели со стороны Суджи в направлении Большого Солдатского. Они получают жёсткий отпор от спецназа «Ахмат» и «Севера». Российская группировка войск уже отразила две контратаки штурмовых групп ВСУ в области. Разгромлены подразделения противника в районе хутора Бердин. Уничтожены два украинских танка, машина разграждения и семь боевых бронированных машин.