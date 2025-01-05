В Омской области заметно изменилась ситуация с коронавирусом

«Показатель заболеваемости новой коронавирусной инфекцией за прошедшую неделю на 100 тыс. населения составил 15,15, и снизился в сравнении с предыдущей неделей на 18,8%. Увеличение заболеваемости отмечено в 14 субъектах Российской Федерации, в том числе в 6 регионах более чем в среднем по стране», — заявляется на сайте федерального оперштаба.