В Омской области заметно изменилась ситуация с коронавирусом

«Показатель заболеваемости новой коронавирусной инфекцией за прошедшую неделю на 100 тыс. населения составил 15,15, и снизился в сравнении с предыдущей неделей на 18,8%. Увеличение заболеваемости отмечено в 14 субъектах Российской Федерации, в том числе в 6 регионах более чем в среднем по стране», — заявляется на сайте федерального оперштаба.
В Омской области, по информации федерального оперштаба, ситуация с коронавирусом изменилась значительно.
Так, сообщается, что с 23 по 29 декабря 2024 года в Омской области выявлено 212 новых случаев коронавируса, количество выздоровевших — 279, число госпитализаций — 15.
Отметим, что неделей ранее федеральный оперштаб заявлял о 269 эпизодах коронавируса в Омской области.