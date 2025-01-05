В Омске в рамках Рождественского полумарафона пройдет молодежный забег

35-й Рождественский полумарафон в Омске станет первым массовым событием в рамках череды мероприятий, связанных с новым статусом Омска как Молодежной столицы России 2025 года. Старт забега назначен на 13:00 7 января, и участники побегут под рождественский колокольный звон.