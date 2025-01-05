В Омске в рамках Рождественского полумарафона пройдет молодежный забег

35-й Рождественский полумарафон в Омске станет первым массовым событием в рамках череды мероприятий, связанных с новым статусом Омска как Молодежной столицы России 2025 года. Старт забега назначен на 13:00 7 января, и участники побегут под рождественский колокольный звон.
Выдача стартовых номеров и фирменной атрибутики зарегистрированным участникам пройдет 6 января с 10:00 до 19:00 в библиотеке имени А. С. Пушкина.
К 28 декабря на дистанции 21,1 км зарегистрировались 1561 участник. Осталось всего 4 свободных пакета. На дистанцию 10,55 км доступно 8 пакетов, а на 3 км — 116.
В рамках полумарафона состоится забег на 2025 метров в честь получения Омском звания Молодежной столицы России. В нем примет участие самая активная и яркая молодежь города.