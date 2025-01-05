Ричмонд
-8°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Омске в рамках Рождественского полумарафона пройдет молодежный забег

Рождественский полумарафон станет первым мероприятием в Омске в новом статусе Молодежной столицы России.

Источник: Комсомольская правда

35-й Рождественский полумарафон в Омске станет первым массовым событием в рамках череды мероприятий, связанных с новым статусом Омска как Молодежной столицы России 2025 года. Старт забега назначен на 13:00 7 января, и участники побегут под рождественский колокольный звон.

Выдача стартовых номеров и фирменной атрибутики зарегистрированным участникам пройдет 6 января с 10:00 до 19:00 в библиотеке имени А. С. Пушкина.

К 28 декабря на дистанции 21,1 км зарегистрировались 1561 участник. Осталось всего 4 свободных пакета. На дистанцию 10,55 км доступно 8 пакетов, а на 3 км — 116.

В рамках полумарафона состоится забег на 2025 метров в честь получения Омском звания Молодежной столицы России. В нем примет участие самая активная и яркая молодежь города.