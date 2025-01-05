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«Сохранить чемпионский настрой». Лукашенко обратился к первой ракетке Соболенко после ее драматичной победы в Брисбене

Лукашенко поздравил Соболенко с драматичной победой в Брисбене.

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко обратился к первой ракетке мира Арине Соболенко, сообщил 5 января телеграм-канал «Пул Первого».

Так, в воскресенье, 5 января, белорусский президент направил теннисистке свои поздравления с победой на теннисном турнире WTA-500 в Брисбене. Отмечается, что Лукашенко поздравил Соболенко с уверенной победой в Брисбене, а также с ярким началом сезона.

Кроме того, глава республики сказал, что желает, чтобы белорусская теннисистка сохранила чемпионский настрой. И пожелал ей успехов в новом году на турнирах Большого шлема.

Здесь мы писали о том, что произошло после драматичной победы белоруски Арины Соболенко в финале турнира в Брисбене над россиянкой Полиной Кудерметовой.

Тем временем в Беларуси продают услугу доедания салатов: «Доем салаты, даже прошлогодние».