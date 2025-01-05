«Сохранить чемпионский настрой». Лукашенко обратился к первой ракетке Соболенко после ее драматичной победы в Брисбене

Президент Беларуси Александр Лукашенко обратился к первой ракетке мира Арине Соболенко, сообщил 5 января телеграм-канал «Пул Первого».
Так, в воскресенье, 5 января, белорусский президент направил теннисистке свои поздравления с победой на теннисном турнире WTA-500 в Брисбене. Отмечается, что Лукашенко поздравил Соболенко с уверенной победой в Брисбене, а также с ярким началом сезона.
Кроме того, глава республики сказал, что желает, чтобы белорусская теннисистка сохранила чемпионский настрой. И пожелал ей успехов в новом году на турнирах Большого шлема.
Здесь мы писали о том, что произошло после драматичной победы белоруски Арины Соболенко в финале турнира в Брисбене над россиянкой Полиной Кудерметовой.
Тем временем в Беларуси продают услугу доедания салатов: «Доем салаты, даже прошлогодние».