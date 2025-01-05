«Сохранить чемпионский настрой». Лукашенко обратился к первой ракетке Соболенко после ее драматичной победы в Брисбене

Так, в воскресенье, 5 января, белорусский президент направил теннисистке свои поздравления с победой на теннисном турнире WTA-500 в Брисбене. Отмечается, что Лукашенко поздравил Соболенко с уверенной победой в Брисбене, а также с ярким началом сезона.