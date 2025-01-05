Снежная и морозная погода ожидает воронежцев в Рождественскую ночь

В Рождественскую ночь в Воронеже ожидается снегопад. Столбики термометров опустятся до −6 градусов. Днем 7 января потеплеет до +2 градусов, может выглянуть солнце. Вместе с тем синоптики обещают мокрый снег, гололед и гололедицу на дорогах. Об этом сообщает актуальный прогноз Воронежского гидрометцентра.