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Снежная и морозная погода ожидает воронежцев в Рождественскую ночь

Столбики термометров опустятся до −6 градусов.

Сейчас в Ричмонде: -4° 3 м/с 50% 764 мм рт. ст. +1°

В Рождественскую ночь в Воронеже ожидается снегопад. Столбики термометров опустятся до −6 градусов. Днем 7 января потеплеет до +2 градусов, может выглянуть солнце. Вместе с тем синоптики обещают мокрый снег, гололед и гололедицу на дорогах. Об этом сообщает актуальный прогноз Воронежского гидрометцентра.

В целом в Воронежской области в ночь на вторник, 7 января, ожидается умеренный снегопад, температура воздуха может достигнуть −9 градусов. Днем в Рождество столбики термометров местами по региону поднимутся до +4 градусов. Синоптики прогнозируют снег, мокрый снег и дождь.