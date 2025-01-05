Снежная и морозная погода ожидает воронежцев в Рождественскую ночь

В Рождественскую ночь в Воронеже ожидается снегопад. Столбики термометров опустятся до −6 градусов. Днем 7 января потеплеет до +2 градусов, может выглянуть солнце. Вместе с тем синоптики обещают мокрый снег, гололед и гололедицу на дорогах. Об этом сообщает актуальный прогноз Воронежского гидрометцентра.
В целом в Воронежской области в ночь на вторник, 7 января, ожидается умеренный снегопад, температура воздуха может достигнуть −9 градусов. Днем в Рождество столбики термометров местами по региону поднимутся до +4 градусов. Синоптики прогнозируют снег, мокрый снег и дождь.