В Ростовской области в результате ночной атаки БПЛА пострадал 7-летний ребенок

Напомним, что изначально сообщалось, что в результате ночной таки БПЛА никто не пострадал. Силами ПВО были сбиты 37 беспилотников в Таганроге, Неклиновском, Миллеровском, Тарасовском и Белокалитвинском районах. Повреждения получили жилые дома, хозпостройки и автомобили. Сейчас там идет оценка ущерба.