В Ростовской области в результате ночной атаки БПЛА пострадал 7-летний ребенок

В Неклиновском районе Ростовской области во время ночной атаки БПЛА ранения получил семилетний ребенок. Его с травмами отвезли в больницу, сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь.
— Он получил ранение, находясь в одном из домов, поврежденных из-за падения обломков БПЛА, — написал Юрий Слюсарь.
Также он добавил, что раненого мальчика отвезли в городскую больницу Таганрога. Там ему оказывают необходимую помощь. Его жизни ничего не угрожает.
— Поручил своему заместителю Андрею Пучкову держать на контроле восстановление здоровья раненого ребенка, — добавил врио губернатора.
Напомним, что изначально сообщалось, что в результате ночной таки БПЛА никто не пострадал. Силами ПВО были сбиты 37 беспилотников в Таганроге, Неклиновском, Миллеровском, Тарасовском и Белокалитвинском районах. Повреждения получили жилые дома, хозпостройки и автомобили. Сейчас там идет оценка ущерба.
Власти призвали людей не трогать найденные части беспилотников, незамедлительно сообщая об их находке по телефону 112. Обломки могут нести смертельную опасность.