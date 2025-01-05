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В понедельник, 6 января 2025 года, на Землю обрушится магнитная буря

На Землю 6 января придет магнитная буря, сообщили в лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСФЗ.

Источник: БЕЛТА

Отмечается, что она будет довольно слабой — классом G1. Тем не менее метеочувствительные люди могут ощутить даже слабые колебания магнитного поля.

Ранее в январе о магнитных бурях уже сообщалось дважды: они были зафиксированы 1 и 4 января.