В понедельник, 6 января 2025 года, на Землю обрушится магнитная буря

Отмечается, что она будет довольно слабой — классом G1. Тем не менее метеочувствительные люди могут ощутить даже слабые колебания магнитного поля.
Ранее в январе о магнитных бурях уже сообщалось дважды: они были зафиксированы 1 и 4 января.
На Землю 6 января придет магнитная буря, сообщили в лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСФЗ.
Отмечается, что она будет довольно слабой — классом G1. Тем не менее метеочувствительные люди могут ощутить даже слабые колебания магнитного поля.
Ранее в январе о магнитных бурях уже сообщалось дважды: они были зафиксированы 1 и 4 января.