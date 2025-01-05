Вспышка нового вируса в Китае: о случаях заражения сообщает уже и одна из стран СНГ

Сообщается, что «выявлено 1866 (22%) положительных проб, в том числе наибольшее распространение получил риновирус — 680 проб или 36,4%, затем РС вирус — 433 (23,2%), аденовирус — 226 (12,1%), коронавирус — 206 (11,1%), парагрипп — 178 (9,5%), бокавирус — 113 (6,1%) и в последнюю очередь метапневмовирус — 30 (1,6%)».