Вспышка нового вируса в Китае: о случаях заражения сообщает уже и одна из стран СНГ

Сообщается, что «выявлено 1866 (22%) положительных проб, в том числе наибольшее распространение получил риновирус — 680 проб или 36,4%, затем РС вирус — 433 (23,2%), аденовирус — 226 (12,1%), коронавирус — 206 (11,1%), парагрипп — 178 (9,5%), бокавирус — 113 (6,1%) и в последнюю очередь метапневмовирус — 30 (1,6%)».
Метапневмовирус передается в основном воздушно-капельным путем и в меньшей мере контактно-бытовым путем. Основные симптомы инфекции — кашель, насморк, одышка, лихорадка, головная боль. Специфическое лечение отсутствует, применяется симптоматическое лечение, отметили в ведомстве.
Ранее стало известно, что в Китае произошла вспышка нового метапневмовируса человека (hMPV). Как сообщают СМИ, местные больницы уже переполнены.
Рекомендации медицинских специалистов по мерам предосторожности аналогичны действовавшим во время COVID-19, включая ношение масок и регулярную дезинфекцию рук.