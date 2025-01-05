Китайский гороскоп 2025: Каким животным год Змеи принесёт долгожданное счастье

Для рождённых в год Свиньи 2025-й готовит полосу удачи. Внутренняя сила и доверчивость Свиньи по гороскопу хорошо сочетаются с мудростью и стратегическим мышлением Змеи: рептилия будет вас всячески поддерживать и подарит вам на период 2025 года обострённую интуицию. Она убережёт вас от обманов, неудач и прочих передряг. В карьерной сфере в год Змеи можете ожидать головокружительных успехов — это отразится также и на финансах. В любви вы в очередной раз поймёте, что встретили того самого человека, если вы уже в отношениях. Вторая половинка будет надёжной поддержкой весь 2025 год. А если вы одиноки, то как раз Деревянная Змея сведёт с кем-то, кто сможет стать вашей любовью на всю жизнь. В многолетний брак год Змеи внесёт новые эмоции, они будут бушевать с такой силой, с какой бушевали, когда вы только встретились. Приятные сюрпризы принесёт и сфера здоровья: в 2025-м вы сможете либо наконец разобраться со старыми проблемами, либо в очередной раз получить идеальные результаты анализов во время диспансеризации.