Как россияне обустроились под куполом изоляции

Знаете, еще лет пять назад я бы уверенно сказала, что блокировка YouTube — это гуманитарная катастрофа. Без преувеличения! Он был хранилищем мирового знания, мировой культуры. Фильмы по истории, экскурсии, музейные проекты, просветительские лекции, языковые уроки. Позапрошлым летом наша дочь должна была перейти из обычной школы в языковую, где дети уже в первом классе учили немецкий. Мы с ней выучили алфавит и поставили основные звуки. По YouTube! А я в 2014 году поставила себе сама звук «р». Картавила до 30 лет, ходила заниматься — проку не было. Тогда я вспомнила, чему нас учили на филфаке, нашла несколько профессиональные роликов логопедов с объяснением природы сонорных звуков, сама начала выполнять упражнения и освоила этот «ррр»!