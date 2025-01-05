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ГАИ назвала штраф за езду на велосипеде в Беларуси зимой по снегу

ГАИ начала наказывать белорусов за езду на велосипедах зимой.

Источник: Комсомольская правда

В Беларуси движение на велосипеде в условиях снегопада запрещено, напомнил телеграм-канал «ГАИ Витебщины».

Правоохранители обратили внимание на то, что зимой во время снегопадов и гололеда езда на велосипеде небезопасна. А Правила дорожного движения (п. 153.4 ПДД) запрещают велосипедисту ехать по проезжей части дороги во время снегопада или гололедицы. Нарушение грозит штрафом в размере одной базовой величины (42 белорусских рублей в январе 2025-го).

В качестве примера ГАИ показало, как за езду на велосипеде во время метели наказали жителя городского поселка Бешенковичи.

Еще в Борисове мужчина пришел в магазин за покупками и умер.

Также водитель попал в реанимацию, врезавшись в осветительную мачту под Житковичами.

Тем временем синоптик Дмитрий Рябов сказал о ветреной погоде теплее обычного в Беларуси с 6 по 12 января: «Морозы приказали долго жить».