ГАИ назвала штраф за езду на велосипеде в Беларуси зимой по снегу

Правоохранители обратили внимание на то, что зимой во время снегопадов и гололеда езда на велосипеде небезопасна. А Правила дорожного движения (п. 153.4 ПДД) запрещают велосипедисту ехать по проезжей части дороги во время снегопада или гололедицы. Нарушение грозит штрафом в размере одной базовой величины (42 белорусских рублей в январе 2025-го).