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В МВД напомнили, что нельзя приносить с собой на массовые мероприятия

5 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В МВД напомнили, что нельзя приносить с собой на массовые мероприятия, сообщает БЕЛТА.

Источник: БЕЛТА

В стране продолжаются праздничные выходные. В этот период сотрудники органов внутренних дел и военнослужащие внутренних войск несут службу в усиленном режиме. В местах проведения массовых мероприятий организовано дежурство милиционеров и пропускной режим.

Для обеспечения общественной безопасности необходимо следовать простым правилам. В таких местах категорически запрещается иметь при себе огнестрельное, холодное, газовое или иное оружие, взрывчатые вещества, боеприпасы и их муляжи, пиротехнические изделия. Также нельзя проносить спиртные напитки и иные напитки в любой таре, за исключением прозрачных пластиковых бутылок объемом не более 0,5 л. Запрещается находиться в местах массовых мероприятий в состоянии алкогольного опьянения.

При обнаружении бесхозных предметов необходимо сообщать о них ближайшему наряду милиции или по телефону 102.

Чтобы не создавать перед КПП очереди на досмотр, следует прибывать на мероприятия заблаговременно. В городах во избежание образования заторов и проблем с парковкой рекомендуется пользоваться общественным транспортом.