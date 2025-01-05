В МВД напомнили, что нельзя приносить с собой на массовые мероприятия

Для обеспечения общественной безопасности необходимо следовать простым правилам. В таких местах категорически запрещается иметь при себе огнестрельное, холодное, газовое или иное оружие, взрывчатые вещества, боеприпасы и их муляжи, пиротехнические изделия. Также нельзя проносить спиртные напитки и иные напитки в любой таре, за исключением прозрачных пластиковых бутылок объемом не более 0,5 л. Запрещается находиться в местах массовых мероприятий в состоянии алкогольного опьянения.