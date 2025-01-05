«Мириться с хамством не намерен»: глава района Башкирии лишит местных жителей новогоднего городка

Глава администрации Чишминского района Ришат Мансуров накануне, 4 января, на своих страницах в социальных сетях опубликовал жалобу на вандалов. По его словам, особенно отличилс один из микрорайонов, где с варварским отношением приходится сталкиваться не первый год.
По словам Мансурова, речь идет о микрорайоне «Сахарный завод». В этот раз пострадал новогодний городок.
— Я разочарован и мириться с хамством не намерен, — заявил глава района.
Мансуров также отметил в заключение, что на следующий год в этом микрорайоне новогоднего городка не будет.
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