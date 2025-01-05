«Мириться с хамством не намерен»: глава района Башкирии лишит местных жителей новогоднего городка

Глава администрации Чишминского района Ришат Мансуров накануне, 4 января, на своих страницах в социальных сетях опубликовал жалобу на вандалов. По его словам, особенно отличилс один из микрорайонов, где с варварским отношением приходится сталкиваться не первый год.