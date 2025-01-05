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В Казахстане курьерам-доставщикам еды потребуются личные медкнижки

АЛМАТЫ, 5 янв — Sputnik. В Казахстане утвердили новые требования к услуге доставки еды, сообщает пресс-служба Минторговли.

Источник: Sputnik.kz

Отмечается, что стандарт был разработан Казахстанским институтом стандартизации и метрологии.

«Применение данного стандарта обеспечит прозрачность и унификацию требований на рынке доставки продукции общественного питания, повысит уровень доверия потребителей к предоставляемым услугам и будет способствовать укреплению системы продовольственной безопасности в Республике Казахстан».

заявила председатель комитета технического регулирования и метрологии Жанна Есенбекова.

К примеру, согласно стандарту, курьеры должны иметь личную медицинскую книжку установленного образца с отметкой о прохождении медицинских осмотров, проходить профессиональную гигиеническую подготовку, а также должен руководствоваться общепринятыми нормами и правилами поведения.

Кроме того, при доставке продукции общественного питания потребителям по месту, указанному в заказе, и в пунктах выдачи заказов должна быть предоставлена возможность проверки продукции в заказах для установления внешних повреждений упаковки в ходе транспортирования.

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