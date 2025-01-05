Аварийные отключения электричества в Приднестровье затронули около 5000 человек

В то же время власти региона сообщили о том, что аварии на теплосетях внутри домов уже пошли на убыль. Как сообщает приднестровский Оперштаб, после массовой остановки котельных первого января и закономерного остывания сетей, сначала число порывов резко выросло, дойдя до 550 за несколько дней. Но уже к вечеру четвертого января аварий стало значительно меньше. В субботу тепловикам сообщили о 87 прорывах, что на 60% меньше, чем было в пятницу.