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Более 70 новых знаков появятся в Беларуси

В Беларуси изменили систему туристических знаков.

Источник: Комсомольская правда

Новая система туристической ориентирующей информации утверждена в Беларуси. Соответствующее постановление Министерства спорта (№ 57 от 12 декабря 2024-го) опубликовал Национальный правовой интернет-портал.

Так, в Беларуси изменятся знаки туринформации, которые предназначены для ориентации туристов, используются при подготовке щитов, стендов, указателей и иных информационных носителей.

Первоначальная система турзнаков в Беларуси существовала с 2007-го, а сейчас, так как данные устарели и потеряли актуальность, ее скорректировали.

В новой системе — 70 символов, которые обозначают объекты туристической индустрии: агроэкотуризм, активный туризм, гастротуризм, объекты транспорта и т.д.

Символы представляют собой квадраты с белым обрамлением на коричневом фоне с текстурой знака желтого цвета. При этом туристические инфоцентры будут обозначаться квадратными знаками с текстурой белого цвета на зеленом фоне.

Также Минспорта предусмотрело возможность использования экспериментальных символов, которые не предусмотрены документом. Они могут использоваться при согласовании с ведомством и наличии необходимого обоснования для использования.

В документе сказано, что пиктограммы могут быть цветными или черно-белыми (для лиц с нарушениями зрения) с сохранением идентичности текстуры.

Постановление вступит в силу с 1 января 2026 года.

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