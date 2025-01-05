В Апшеронске восстановили подачу электроэнергии после аварии на подстанции

Напомним, что ночью 5 января из-за аварии на подстанции остались без электричества десятки тысяч жителей Апшеронского района. Отключение произошло в 1.55 и затронуло многоквартирные дома, а также объекты социальной сферы в городах Апшеронске, Кубанском и Нефтегорском атмосферных поселениях.