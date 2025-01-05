В Апшеронске восстановили подачу электроэнергии после аварии на подстанции, в результате чего было обесточено около 55 тысяч жителей, сообщает ИА KrasnodarMedia.
По информации пресс-службы «РоссетиКубань», в данный момент специалисты отрабатывают отдельные заявки потребителей в предгорных поселках муниципалитета.
Над устранением технологического нарушения работали более 15 бригад оперативно-ремонтного персонала Адыгейских электрических сетей. Для электроснабжения жителей и социально значимых объектов использовали 25 дизельных генераторов.
Напомним, что ночью 5 января из-за аварии на подстанции остались без электричества десятки тысяч жителей Апшеронского района. Отключение произошло в 1.55 и затронуло многоквартирные дома, а также объекты социальной сферы в городах Апшеронске, Кубанском и Нефтегорском атмосферных поселениях.
Районной прокуратурой начата проверка инцидента. В рамках мероприятий будет установлена причина происшествия, а также проверены действия ответственных служб. При определении причин будут приняты меры надлежащего реагирования.