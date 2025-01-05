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В Ростовской области в пожаре погибла пожилая женщина-инвалид

Под Ростовом 76-летняя пенсионерка во время пожара отравилась продуктами горения.

Источник: Комсомольская правда

В городе Шахты Ростовской области в пожаре погибла пожилая женщина-инвалид. Она отравилась продуктами горения, сообщили в донской пресс-службе МЧС.

Сообщение о пожаре в доме на улице Ильюшина 4 января поступило в 15.56. На место прибыли 24 человека, они задействовали шесть единиц техники.

Когда пожар был потушен на площади 15 кв метров, выяснилось, что в квартире погибла 76-летняя маломобильная пенсионерка. Она не смогла выйти из задымленного помещения и отравилась угарным газом.

— Дознаватели МЧС установили, что причиной пожара стал неисправный удлинитель, находящийся в изголовье кровати, — сообщили в чрезвычайном ведомстве. Также они отметили, что для гибели достаточно всего несколько глотков едкого дыма.

Напомним, что в Ростове во время пожара в одной из квартир на 23 этаже дома по улице 2-я Краснодарская пострадал 45-летний мужчина. Его с отравлением продуктами горения отвезли в медучреждение.