СМИ: новогоднее поздравление Лукашенко посмотрел каждый третий белорус

В СМИ сообщили, что новогоднее поздравление президента Беларуси Александра Лукашенко с наступлением 2025 года посмотрел каждый третий житель страны, информирует телеграм-канал NEWS.BY.
Так, сообщается, что в эфире белорусского телевидения новогоднее обращение Лукашенко посмотрели примерно 2 миллиона 650 тысяч человек. Медиа измеритель уточняет, что 38% смотревших новогоднее обращение — городские жители старше 4 лет.
Еще на YouTube-платформах республиканских СМИ новогоднее поздравление президента Беларуси смотрели более 450 тысяч раз.
А в TikTok-аккаунте NEWS.BY новогоднее обращение Александра Лукашенко набрало 772 тысячи просмотров.
Ранее «Комсомолка» писала, что в новогоднем обращении Александр Лукашенко сказал, что будет с Беларусью в 2025 году, напомнив о пути преемственности.
Кроме того, глава республики объявил пятилетку качества, а 2025-й — годом благоустройства Беларуси.
Еще белорусский президент обратился к первой ракетке Соболенко после ее драматичной победы в Брисбене: «Сохранить чемпионский настрой».