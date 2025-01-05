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В «Храброво» задерживаются 17 рейсов из-за непогоды

Три самолёта ушли на запасной аэродром.

В «Храброво» задерживаются 17 рейсов из-за неблагоприятных метеоусловий. Информацию об этом опубликовали в телеграм-канале аэропорта.

На прилёт аэропорт «Храброво» продолжает принимать рейсы исходя из оперативной обстановки. В настоящее время задерживаются 17 рейсов. В их числе три самолёта, летевших в Калининград, по решению командиров воздушных судов, «ушли» на запасной аэродром, — сообщили в аэропорту.

По данным онлайн-табло, в «Храброво» ожидают отправки самолёты в Москву, Санкт-Петербург, Минск. На прилёт задерживаются рейсы из Санкт-Петербурга, Москвы, Череповца, Новосибирска, Пскова, Минеральных Вод.