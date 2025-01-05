В «Храброво» задерживаются 17 рейсов из-за непогоды

На прилёт аэропорт «Храброво» продолжает принимать рейсы исходя из оперативной обстановки. В настоящее время задерживаются 17 рейсов. В их числе три самолёта, летевших в Калининград, по решению командиров воздушных судов, «ушли» на запасной аэродром, — сообщили в аэропорту.