В Самаре к храмам пустят автобусы в Рождество

Верующие смогут отправиться по домам на автобусах с 02:00 по 02:30. Дополнительный транспорт направят к 5 храмам: Покровскому кафедральному собору, храму во имя Петра и Павла, храму в честь Святого Георгия Победоносца, Кирилло-Мефодиевскому и Софийскому соборам.