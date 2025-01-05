В Самаре к храмам пустят автобусы в Рождество

В ночь на 7 января в Самаре усилят работу общественного транспорта. Автобусы заберут горожан после праздничных богослужений, отмечают в департаменте транспорта.
Верующие смогут отправиться по домам на автобусах с 02:00 по 02:30. Дополнительный транспорт направят к 5 храмам: Покровскому кафедральному собору, храму во имя Петра и Павла, храму в честь Святого Георгия Победоносца, Кирилло-Мефодиевскому и Софийскому соборам.
Напомним, Рождество в Самаре начнется 6 января в 22:00 с торжественной службы во всех храмах. А 7 января на площади Куйбышева пройдут ярмарка и народные игры.