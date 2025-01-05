Массовое ДТП на трассе Астана — Щучинск: кто заплатит за повреждение 95 автомобилей

«Мы простояли на дороге около трех часов. Машина не пострадала. Там была очень большая пробка. И спереди, и сзади нас были ДТП. Но люди показали свою сознательность. Мы все помогали тем, кто пострадал. Там были женщины, дети. Мы им всем помогали вместе. И вообще я считаю, что наши граждане очень сознательные. У всех была только одна мысль — помочь тем, кто пострадал».