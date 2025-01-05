Не только сладости: что запретили продавать на территории Беларуси

Так, в список запрещенных товаров попала верхняя одежда, среди которой пальто женское с маркировкой MEAJIATEER (артикул М-21106), пальто женское с маркировкой OUTEMER (артикул R29−799), куртка женская с маркировкой OBRALITE (артикул KLM:22139), куртка женская марки «Baileena» (модель 805).
Продукция не соответствует требованиям по показателю безопасности «воздухопроницаемость»: при норме не менее 60 дм³/(м²с) для подкладки изделий третьего слоя показатель составил 6−10 дм³/(м²с). Эту верхнюю одежду запрещено ввозить и продавать на территории Беларуси, а также она должна быть изъята из обращения.
В список одежды, которая оказалась под запретом, попали сорочки мужские торговой марки ARBIATTI (артикулы Р-70 и А-22). Продукция также не соответствует требованиям по воздухопроницаемости: при норме не менее 60 дм³/(м²с) для одежды второго слоя показатель составил 46 и 51 дм³/(м²с). С 9 января сорочки будут запрещены к реализации.
Запрещенными к продаже также оказались лосины для девочек с маркировкой BONITO KIDS (артикул ВК1296), поскольку показатель безопасности «гигроскопичность» при норме не менее 6% для трикотажных изделий дошкольной группы составил 2,0%.
Кроме этого, в списке оказались брюки мужские торговой марки «BOGANT» (артикул Б-23). Они были запрещены к реализации в связи с тем, что показатель безопасности «воздухопроницаемость» при норме не менее 60 дм³/(м² с) для одежды второго слоя составил 25 дм³/(м² с).
Также запрещено к ввозу и обращению оказалось платье женское ARIDIA (модель М-169), у которого показатель воздухопроницаемости при норме не менее 60 дм³/(м²с) для одежды второго слоя составил 12 дм³/(м²с).