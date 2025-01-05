Не только сладости: что запретили продавать на территории Беларуси

Кроме этого, в списке оказались брюки мужские торговой марки «BOGANT» (артикул Б-23). Они были запрещены к реализации в связи с тем, что показатель безопасности «воздухопроницаемость» при норме не менее 60 дм³/(м² с) для одежды второго слоя составил 25 дм³/(м² с).