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Три подростка могут сесть на 6 лет в Беларуси за махинации с банковскими счетами

В Пружанах три подростка задержаны за махинации со счетами банков и могут получить по 6 лет тюрьмы.

Источник: Комсомольская правда

В Пружанах будут судить трех подростков, которых подозревают в махинациях с банковскими счетами, рассказали в управлении Следственного комитета по Брестской области.

Правоохранители установили, что три 17-летних местных жителя приняли предложение знакомого легко заработать. Несовершеннолетние должны были передать данные своих паспортов и получить за это деньги.

Однако аутентификационные данные посредник передавал кибермошенникам. После чего на имена несовершеннолетних зарегистрировали как минимум семь банковских счетов, использовавшихся впоследствии в преступных целях.

Задержанным за махинации с банковскими счетами подросткам инкриминируют незаконный оборот средств платежа или инструментов (ч.1 ст. 222 Уголовного кодекса Беларуси). Максимальное наказание по данной статье — шесть лет заключения.

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