Три подростка могут сесть на 6 лет в Беларуси за махинации с банковскими счетами

В Пружанах будут судить трех подростков, которых подозревают в махинациях с банковскими счетами, рассказали в управлении Следственного комитета по Брестской области.
Правоохранители установили, что три 17-летних местных жителя приняли предложение знакомого легко заработать. Несовершеннолетние должны были передать данные своих паспортов и получить за это деньги.
Однако аутентификационные данные посредник передавал кибермошенникам. После чего на имена несовершеннолетних зарегистрировали как минимум семь банковских счетов, использовавшихся впоследствии в преступных целях.
Задержанным за махинации с банковскими счетами подросткам инкриминируют незаконный оборот средств платежа или инструментов (ч.1 ст. 222 Уголовного кодекса Беларуси). Максимальное наказание по данной статье — шесть лет заключения.
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