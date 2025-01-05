Километровые очереди образовались на посещение резиденции белорусского Деда Мороза в Беловежской пуще

В Брестской области на въезд на территорию нацпарка «Беловежская пуща» образовались рекордные очереди, сообщает телеграм-канал «#1регион» Брестского облисполкома.
На опубликованном видео видно, что на въезд в Беловежскую пущу, где располагается резиденция белорусского Деда Мороза, образовались километровые очереди из легковых авто. В новогодние праздники многие стремятся навестить сказочного персонажа.
— Только за последние два дня территорию нацпарка посетили более 12 тысяч гостей, — уточнили в телеграм-канале.
Еще СМИ сообщили, что новогоднее поздравление Лукашенко посмотрел каждый третий белорус.
Ранее «Комсомолка» писала, что в новогоднем обращении Александр Лукашенко сказал, что будет с Беларусью в 2025 году, напомнив о пути преемственности.
Тем временем в Беларуси продают услугу доедания салатов: «Доем салаты, даже прошлогодние».