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Четыре семьи из Москвы отравились на турбазе в Башкирии

Праздник испортился у пострадавших в первый день 2025 года.
Источник: Комсомольская правда

На базе отдыха в Башкирии в первый день нового года отравились четыре семьи. По информации телеграм-канала Shot, это произошло после того, как они попробовали бесплатные угощения от курорта в виде запеченного гуся и фермерского сыра.

Со слов одной из пострадавших, она отдала за путевку порядка 172 тысяч рублей. С ее семьей были и друзья — восемь взрослых и семеро детей. После заселения они получили угощения, а после всей компании стало плохо — поднялась температура, появилась рвота и диарея. Кроме того, московские гости сообщили, что видели в номере мышей.

Руководство турбазы на жалобы гостей не дали никакой компенсации, отметив, что угощения предоставили всем гостям, но симптомы появились только у москвичей.

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