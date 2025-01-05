Четыре семьи из Москвы отравились на турбазе в Башкирии

Со слов одной из пострадавших, она отдала за путевку порядка 172 тысяч рублей. С ее семьей были и друзья — восемь взрослых и семеро детей. После заселения они получили угощения, а после всей компании стало плохо — поднялась температура, появилась рвота и диарея. Кроме того, московские гости сообщили, что видели в номере мышей.