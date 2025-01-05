Четыре семьи из Москвы отравились на турбазе в Башкирии

На базе отдыха в Башкирии в первый день нового года отравились четыре семьи. По информации телеграм-канала Shot, это произошло после того, как они попробовали бесплатные угощения от курорта в виде запеченного гуся и фермерского сыра.
Со слов одной из пострадавших, она отдала за путевку порядка 172 тысяч рублей. С ее семьей были и друзья — восемь взрослых и семеро детей. После заселения они получили угощения, а после всей компании стало плохо — поднялась температура, появилась рвота и диарея. Кроме того, московские гости сообщили, что видели в номере мышей.
Руководство турбазы на жалобы гостей не дали никакой компенсации, отметив, что угощения предоставили всем гостям, но симптомы появились только у москвичей.
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