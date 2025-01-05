Ушёл из жизни бывший премьер-министр Греции Костас Симитис

«С грустью и уважением я прощаюсь с Костасом Симитисом, достойным и благородным политическим оппонентом, но также премьер-министром, который сопровождал Грецию в её великих национальных делах», — заявил действующий премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис.
Правительство объявило четырёхдневный траур по умершему политику и сообщило, что похороны Симитиса будут финансироваться из государственного бюджета. Они пройдут 9 января, а отпевать политика состоится в Кафедральном соборе Благовещения Пресвятой Богородицы в центре Афин.
Симитис, профессор права и реформатор, возглавил социалистическую партию ПАСОК в 1996 году и занимал пост премьер-министра Греции до 2004 года. В течение своего правления он смог сократить бюджетный дефицит и государственный долг, что позволило Афинам получить право на вступление в еврозону.
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