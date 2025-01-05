Ушёл из жизни бывший премьер-министр Греции Костас Симитис

Симитис, профессор права и реформатор, возглавил социалистическую партию ПАСОК в 1996 году и занимал пост премьер-министра Греции до 2004 года. В течение своего правления он смог сократить бюджетный дефицит и государственный долг, что позволило Афинам получить право на вступление в еврозону.