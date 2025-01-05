В Ростове известному волонтеру из Курска вернули машину

Напомним, ранее Андрей Лямцев рассказал «КП — Ростов-на-Дону», что его машина сломалась приблизительно в сотне километров от Ростова. И он вызвал эвакуатор, чтобы отвезти автомобиль на ремонт. Однако привезли его не на СТО, а стоянку. И затребовали взамен изначальной оговоренной суммы 23 тысячи рублей 84 тысячи рублей. С этим мужчина не согласился. Вызов полиции ему не помог, машину не отдавали в течение двух дней.