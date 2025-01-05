В Ростове известному волонтеру из Курска вернули машину

В Ростове вернули машину известному волонтеру из Курска Андрею Лямцеву, который на ней перевозил гуманитарные грузы в зону СВО. Об этом в Телеграм сообщил врио губернатора Курской области.
— Как заверил меня врио начальника ГУМВД по Ростовской области Владимир Савчук, будет проведена служебная проверка: кто и почему не отреагировал на заявления волонтера о творящемся беззаконии, — написал в Телеграм Александр Хинштейн.
Также он отметил, что возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 330 УК России «Самоуправство».
Напомним, ранее Андрей Лямцев рассказал «КП — Ростов-на-Дону», что его машина сломалась приблизительно в сотне километров от Ростова. И он вызвал эвакуатор, чтобы отвезти автомобиль на ремонт. Однако привезли его не на СТО, а стоянку. И затребовали взамен изначальной оговоренной суммы 23 тысячи рублей 84 тысячи рублей. С этим мужчина не согласился. Вызов полиции ему не помог, машину не отдавали в течение двух дней.