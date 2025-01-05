В Башкирии ветеран войны отметил 100-летний юбилей

В годы войны Бикьян Асылкаевич защищал нашу Родину, проявляя героизм и самоотверженность в самых сложных ситуациях. Он рисковал своей жизнью, чтобы защитить свободу и независимость нашего народа. После окончания войны Бикьян Асылкаевич продолжил служение своей стране, посвятив себя борьбе с огнем и спасению жизней.
На протяжении своей карьеры он упорно трудился на благо общества, внедряя новые методы борьбы с пожарами и обеспечивая безопасность жителей.
«Все сотрудники МЧС по РБ с большим уважением и искренней радостью поздравляют Бикьяна Асылкаевича, с юбилеем и желают крепкого здоровья. Чтобы каждый день был наполнен теплом и заботой близких, любовью и признательностью окружающих», — отметили в пресс-службе МЧС по РБ.