В Башкирии ветеран войны отметил 100-летний юбилей

«Все сотрудники МЧС по РБ с большим уважением и искренней радостью поздравляют Бикьяна Асылкаевича, с юбилеем и желают крепкого здоровья. Чтобы каждый день был наполнен теплом и заботой близких, любовью и признательностью окружающих», — отметили в пресс-службе МЧС по РБ.