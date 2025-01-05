Роспотребнадзор взял на контроль ситуацию с эпидемией метапневмовируса

В пресс-службе сообщили, что специфического лечения метапневмовирусных инфекций нет, и обычно оно сосредоточено на облегчении симптомов. В качестве мер профилактики в Роспотребнадзоре отметили регулярное мытье рук, уборка и дезинфекция поверхностей, а также ограничение контактов с заражёнными людьми. Кроме того, там подчеркнули, что при появлении симптомов ОРВИ рекомендуется обратиться к врачу для своевременной диагностики и лечения.