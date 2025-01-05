Роспотребнадзор взял на контроль ситуацию с эпидемией метапневмовируса

«Специалисты Роспотребнадзора мониторируют эпидемиологическую ситуацию в связи с ростом числа заболевших метапневмовирусом в Китае. С 2010 года доступен набор реагентов ОРВИ-скрин, разработанный в Центральном НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора. Этот современный набор предназначен для быстрой и точной диагностики респираторных вирусных инфекций, включая метапневмовирус», — говорится в сообщении.
В пресс-службе сообщили, что специфического лечения метапневмовирусных инфекций нет, и обычно оно сосредоточено на облегчении симптомов. В качестве мер профилактики в Роспотребнадзоре отметили регулярное мытье рук, уборка и дезинфекция поверхностей, а также ограничение контактов с заражёнными людьми. Кроме того, там подчеркнули, что при появлении симптомов ОРВИ рекомендуется обратиться к врачу для своевременной диагностики и лечения.
Ранее Life.ru сообщал, что в Китае зарегистрирована вспышка метапневмовируса человека (hMPV). У пациентов наблюдается озноб, кашель, боль в горле, слабость и головокружение. Врачей особенно настораживает высокая восприимчивость детей к данной инфекции. Позже стало известно, что вирус пробрался и в Казахстан.