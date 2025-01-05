Какой будет погода в Казахстане 6 января

В Абайской области прогнозируется погода без осадков. На востоке, юге области туман. Днем в центре области низовая метель. Ветер юго- восточный с переходом на юго-западный 9−14, днем в центре области порывы 15−20 м/с. Температура воздуха ночью 10−15, на востоке области 20, днем 5−10, на востоке области 13 мороза.
В Акмолинской области ночью на западе и севере ожидается снег, низовая метель, на юге, востоке области небольшой снег, низовая метель, днем на западе области осадки (дождь, снег), на севере, востоке, юге области небольшие осадки (дождь, снег). Гололед. На севере, юге, востоке области туман. Ветер юго- западный 9−14, ночью и утром на западе, севере, востоке области порывы 15−20 м/с. Температура воздуха ночью 3−8, на востоке области 11, днем 0−5 мороза.
В Актюбинской области ночью на севере и востоке обещают снег, низовая метель, днем на юге, востоке, в центре области осадки (дождь, снег), гололед, низовая метель. На западе, севере, юге области туман. Ветер юго- западный с переходом на северо-западный 9−14 м/с. Температура воздуха ночью 8−13, на юге области 4, днем 4−9, на юге области 1 мороза.
В Алматинской области утром и днем на севере и юге возможны осадки (преимущественно снег), в горных районах области снег, гололед. На севере, юге, в горных районах области временами туман. Ветер юго-восточный 9−14 м/с. Температура воздуха ночью 3−8, на севере, в горных районах области 13−18 мороза, днем 0−5 тепла, в горных районах области 3−8 мороза.
В Атырауской области днем на востоке пройдет снег, гололед. На севере, востоке области туман. Ветер северо- западный 9−14 м/с. Температура воздуха ночью 3−8, днем 0−5 мороза.
В Восточно-Казахстанской области осадков не обещают. На западе, севере, юге области туман. Ветер восточный, юго-восточный 9−14 м/с. Температура воздуха ночью 12−17, на севере, востоке области 20−25 мороза, днем 5−10, на севере, востоке области 13 мороза.
В Жамбылской области в горных районах прогнозируют снег. На севере, юге, в горных районах области туман. Ветер юго- западный 9−14 м/с. Температура воздуха ночью 2−7, на севере, в горных районах области 10 мороза, днем 1−6 тепла, на севере, в горных районах области 2 мороза.
В Жетысуской области утром и днем на юге возможны небольшие осадки (дождь, снег), в горных районах области снег. На севере, в горных районах области туман. Ветер юго-западный 9−14 м/с. Температура воздуха ночью 8−13, на юге области 5, в горных районах области 18 мороза, днем 0−5 тепла, на востоке, в горных районах области 5 мороза.
В Западно-Казахстанской области будет без осадков. На западе, севере, востоке области туман, гололед. Ветер западный, юго-западный 7−12 м/с. Температура воздуха ночью 7−12 мороза, днем 3−8 мороза, на юге области 0 градусов.
В Карагандинской области днем на юге обещают небольшой снег. На западе, севере, юге области туман. Ветер юго-западный 9−14 м/с. Температура воздуха ночью 5−10, на востоке области 15−20 мороза, днем 3−8, на востоке области 12 мороза.
В Костанайской области ночью обещают снег, метель, днем на востоке, юге области осадки (преимущественно снег), низовая метель, гололед. На востоке, юге области туман. Ветер юго-западный, западный 9−14, на западе, севере, востоке области порывы 15−20 м/с. Температура воздуха ночью и днем 5−10, ночью на западе области 15 мороза, днем на юге области 2 мороза.
В Кызылординской области днем на западе и севере прогнозируют небольшие осадки (дождь, снег), гололед. На западе, севере, в центре области туман. Ветер юго-восточный 9−14 м/с. Температура воздуха ночью 0−5 мороза, днем 0−5 тепла.
В Мангистауской области утром и днем осадки (преимущественно снег), гололед. На севере, в центре области туман. Ветер северо-восточный 9−14 м/с. Температура воздуха ночью 0−5 мороза, на западе области 3 тепла, днем 2 мороза-3 тепла.
В Павлодарской области без осадков. Ночью и утром на юге, востоке области туман. Ветер юго-западный 5−10 м/с. Температура воздуха ночью 13−18, на севере области 8, днем 1−6, на востоке области 9 мороза.
В Северо-Казахстанской области на западе, севере и юге возможны небольшие осадки (дождь, снег), гололед, низовая метель. На юге области туман. Ветер юго-западный, западный ночью 15−20, на западе области порывы 23 м/с, днем 9−14, на западе, севере, юге области порывы 15−20 м/с. Температура воздуха ночью 0−5, на востоке области 8, днем 0−5 мороза.
В Туркестанской области ночью в горах обещают небольшой снег. На севере, западе, юге, в горных и предгорных районах области туман. Ветер юго-восточный, южный 8−13 м/с. Температура воздуха ночью 0−5, на севере, в горных районах области 8 мороза, днем 5−10 тепла, на севере, в горных районах области 0 градусов.
В Улытауской области ночью на западе и юге, днем на севере, востоке и юге прогнозируют небольшие осадки (дождь, снег), гололед. На востоке, юге области туман. Ветер юго-западный 9−14 м/с. Температура воздуха ночью 3−8, на востоке области 11, днем 0−5, на востоке области 8 мороза.
Погода в мегаполисах.
Астана: переменная облачность, временами небольшой снег, гололед, поземок. Ночью и утром туман. Ветер юго-западный 9−14 м/с. Температура воздуха ночью 6−8, днем 2−4 мороза.
Алматы: переменная облачность, без осадков. Ночью и утром туман. Ветер 0−5 м/с. Температура воздуха ночью 4−6 мороза, днем 1−3 тепла.
Шымкент: переменная облачность, без осадков. Ночью и утром туман. Ветер юго-восточный, южный 5−10 м/с. Температура воздуха ночью 2−4 мороза, днем 7−9 тепла.