Какой будет погода в Казахстане 6 января

В Акмолинской области ночью на западе и севере ожидается снег, низовая метель, на юге, востоке области небольшой снег, низовая метель, днем на западе области осадки (дождь, снег), на севере, востоке, юге области небольшие осадки (дождь, снег). Гололед. На севере, юге, востоке области туман. Ветер юго- западный 9−14, ночью и утром на западе, севере, востоке области порывы 15−20 м/с. Температура воздуха ночью 3−8, на востоке области 11, днем 0−5 мороза.