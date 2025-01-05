Роспотребнадзор: метапневмовирус можно диагностировать с помощью ОРВИ-скрина

Спустя пять лет после пандемии COVID-19 в Китае произошла новая вспышка заболеваемости — на этот раз метапневмовирусом человека, HMPV. Обычно болезнь протекает легко, но у ослабленных пациентов может перерасти в пневмонию и привести к летальному исходу. В Пекине уверяют, что ничего страшного не происходит, однако в соцсетях распространяются видео и фото переполненных больниц. Кроме КНР о случаях заражения уже сообщил Казахстан — там выявили 30 заболевших.