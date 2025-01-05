Названо, сколько затмений увидят южноуральцы в этом году

Второе затмение будет солнечным. 29 марта на четыре часа Луна частично закроет звезду, что смогут увидеть люди в северных регионах планеты. Особенно хорошо его получится разглядеть у россиян в европейской части страны, Западной Сибири и на Кольском полуострове, а также у жителей США и Канады. Возможно, пронаблюдать явление получится и у южноуральцев.