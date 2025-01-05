Названо, сколько затмений увидят южноуральцы в этом году

Первое затмение землянам стоит ждать 14 марта. В этот день на шесть часов полностью из виду скроется Луна. К сожалению, наблюдать это астрономическое явление смогут лишь американцы, жители западных частей Европы и Африки, а также Чукотки, Камчатки и Магадана.
Второе затмение будет солнечным. 29 марта на четыре часа Луна частично закроет звезду, что смогут увидеть люди в северных регионах планеты. Особенно хорошо его получится разглядеть у россиян в европейской части страны, Западной Сибири и на Кольском полуострове, а также у жителей США и Канады. Возможно, пронаблюдать явление получится и у южноуральцев.
Третье затмение вновь полное лунное. Ждать его стоит 7 сентября. На протяжении пяти часов пронаблюдать его смогут жители большей части планеты, в том числе и Челябинской области.
Последнее затмение, сообщает ГТРК «Южный Урал», продлится примерно четыре часа. 21 сентября частично закрытое Солнце будет возможность увидеть в Антарктиде, Австралии и на островах Атлантического и Тихого океанов.