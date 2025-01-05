Полиция Южного Урала и Миндортранс: регион ждут метели и мороз

По информации от регионального Миндортранса в ближайшие дни стоит готовиться к метелям и гололедице. Сотрудники ГАИ напоминают, что в таких условиях водителям стоит проявлять максимальную осторожность — сильно не разгоняться, держать дистанцию между машинами, использовать противотуманные фары или включить ближний свет. На обочине при пурге останавливаться не стоит. Лучше выбрать в качестве стоянки парковку рядом с кафе, отелем или заправкой.