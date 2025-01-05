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Полиция Южного Урала и Миндортранс: регион ждут метели и мороз

Полиция и Миндортранс Челябинской области предупреждают водителей об ухудшении погоды 6-го января. В преддверии Рождества регион ожидают метели и резкое падение температуры.

Сейчас в Ричмонде: +2° 5 м/с 29% 764 мм рт. ст. +2°

Последние дни в Челябинской области наблюдалось некоторое потепление, но, судя по всему, зима возвращается. Уже сейчас на автодорогах и трассах регистрируют обильные осадки. В скором времени похолодает. Южноуральцев просят отказаться от дальних поездок, а в случае возникновения нештатной ситуации звонить по номерам 351−237−88−92 или 112, либо обращаться к ближайшему экипажу ДПС.

По информации от регионального Миндортранса в ближайшие дни стоит готовиться к метелям и гололедице. Сотрудники ГАИ напоминают, что в таких условиях водителям стоит проявлять максимальную осторожность — сильно не разгоняться, держать дистанцию между машинами, использовать противотуманные фары или включить ближний свет. На обочине при пурге останавливаться не стоит. Лучше выбрать в качестве стоянки парковку рядом с кафе, отелем или заправкой.