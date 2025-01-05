«Бездомную» Малиновскую разыскивают московские приставы за долги по коммуналке

Согласно информации издания, у Малиновской образовался долг в 125 тысяч рублей перед АО «Мосэнергосбыт» за жильё и коммунальные услуги. Уточняется, что у звезды отсутствуют официальная недвижимость, имущество и средства на счетах. При этом последний судебный приказ пришёл 20 июня этого года на адрес, по которому Малиновская не живёт.
Ранее Life.ru сообщал, что телеведущая Лера Кудрявцева покинула Москву вместе с семьей на фоне слухов о долге в 30 тысяч рублей за услуги ЖКХ. Она, её муж Игорь Макаров и дочь Мария отправились в неизвестном направлении. Уточнялось, что долг накапал за капитальный ремонт. По словам самой звезды, она не получала никаких уведомлений по этому вопросу.