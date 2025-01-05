«Бездомную» Малиновскую разыскивают московские приставы за долги по коммуналке

Ранее Life.ru сообщал, что телеведущая Лера Кудрявцева покинула Москву вместе с семьей на фоне слухов о долге в 30 тысяч рублей за услуги ЖКХ. Она, её муж Игорь Макаров и дочь Мария отправились в неизвестном направлении. Уточнялось, что долг накапал за капитальный ремонт. По словам самой звезды, она не получала никаких уведомлений по этому вопросу.