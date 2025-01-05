После сообщения очевидцев в Башкирии задержали нетрезвого водителя

Когда сотрудники остановили автомобиль, то обнаружили за рулем 40-летнего пьяного водителя. Пройти медицинское освидетельствование мужчина отказался. В его отношении составили административный материал. Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.