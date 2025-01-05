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После сообщения очевидцев в Башкирии задержали нетрезвого водителя

Информация о нарушителе поступила в чат-бот ведомства.

Источник: Комсомольская правда

В Уфимском районе Башкирии после сообщения очевидцев задержали нетрезвого водителя. Об этом сообщили в ГАИ республики.

По предоставленным данным, сотрудники получили данные из чат-бота о том, что водитель на автомобиле Ехееd Lx разъезжает по деревне Шмидтово в состоянии алкогольного опьянения.

Когда сотрудники остановили автомобиль, то обнаружили за рулем 40-летнего пьяного водителя. Пройти медицинское освидетельствование мужчина отказался. В его отношении составили административный материал. Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.