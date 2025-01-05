Что можно и нельзя делать в Сочельник 6 января перед православным Рождеством

В Беларуси православные верующие отмечают Сочельник перед Рождеством 6 января 2025 года. В указанный день принято завершать все основные приготовления к празднику Рождества Христова.
Рождественский сочельник 6 января, история.
Название Сочельник появилось от слова сочиво, обозначающего постную кашу. Ее готовили как 6 января, так и на Рождество Христово. Разница состояла лишь в том, что в Сочельник каша была постной.
Рождественский Сочельник 6 января, традиции.
Главной традицией праздника является то, что, по возможности, православные верующие придерживаются строгого поста и не употребляют пищу до появления первой звезды. Как правило, на Сочельник готовили постную кутью. А еще дом было принято украшать еловыми ветками и свечами. Под елку раскладывали подарки, символизировавшие дары, которые принесли волхвы новорожденному Иисусу Христу.
По традиции, Сочельник всегда проводили в кругу семьи. Обязательно посещали всенощное бдение в церкви. А еще существовала традиция колядования. Она распространена по всей Беларуси. Так, взрослые и дети переодевались в Козу, брали с собой колядную звезду, ходили по домам и пели рождественские песни-колядки. За это они получали угощения.
Рождественский Сочельник, что нельзя делать.
Не рекомендуется надевать темную одежду. Под запретом ссоры, провоцирование конфликтов. На Сочельник не следует употреблять пищу по появления на небе Вифлеемской звезды. В указанный день нельзя заниматься бытовыми делами.
Рождественский Сочельник, что можно делать.
По традиции, Сочельник проводили вместе с семьей. Как правило, на стол ставили постную кутью. Вечером обязательно шли в храм на службу. А еще на небе искали первую звезду, которая была самой яркой и символизировала рождение Иисуса Христа. Кроме того, 6 января шли колядовать.
Рождественский Сочельник, народные приметы на 6 января.
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