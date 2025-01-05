Что можно и нельзя делать в Сочельник 6 января перед православным Рождеством

По традиции, Сочельник всегда проводили в кругу семьи. Обязательно посещали всенощное бдение в церкви. А еще существовала традиция колядования. Она распространена по всей Беларуси. Так, взрослые и дети переодевались в Козу, брали с собой колядную звезду, ходили по домам и пели рождественские песни-колядки. За это они получали угощения.