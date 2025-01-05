Названы 2 группы людей, подверженные риску тяжёлого течения метапневмовируса

«Риску тяжёлого течения инфекции подвержены дети до пяти лет, взрослые старше 65 лет, а также лица, страдающие иммунодефицитом», — объяснил инфекционист.
По словам эксперта Минздрава, при заболевании этим вирусом у человека наблюдаются типичные при ОРВИ симптомы: кашель, заложенность носа, насморк, высокая температура, одышка. У взрослых метапневмовирус в большинстве случаев протекает в лёгкой форме в виде ОРВИ или вообще бессимптомно, говорит Чуланов. Эта зараза широко распространена по всему миру и считается типичным возбудителем ОРВИ.
Ранее Life.ru писал, что в Китае зарегистрирована вспышка метапневмовируса человека (hMPV). У пациентов наблюдается озноб, кашель, боль в горле, слабость и головокружение. Врачей особенно настораживает высокая восприимчивость детей к данной заразе. Вирус уже пробрался и в Казахстан.