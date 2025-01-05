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Две жительницы района Уфы отпраздновали 95-летие

В Ленинском районе Уфы поздравили с юбилеем Танзилю Гирфанову и Райсу Абяпарову.

Источник: Комсомольская правда

В Ленинском районе Уфы накануне, 4 января, отпраздновали свое 95-летие две местные жительницы — Танзиля Гирфанова и Райса Абяпарова. Об этом сообщили в пресс-службе администрации.

Райса Абяпарова родилась в деревне Мамяково Кушнаренковского района, трудилась в колхозе, а после войны работала в Тортермете в Нижегородке.

Танзиля Гирфанова родилась в Бураевском районе, в 15 лет переехала в Черниковку, работала на УМПО. После она переехала в Ленинский район Уфы и трудилась на валяльно-войлочной фабрике.

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