Онищенко заявил об угрозе завоза смертельного вируса в Россию из-за новогодних туров в Китай

По его словам, всем согражданам, которые сейчас будут возвращаться из туров по Китаю, следует носить маски, чтобы не спровоцировать вспышку заболевания в нашей стране. Он призвал обращать внимание на симптомы, в частности на высокую температуру, с которой начинается болезнь. Онищенко подчеркнул, что чаще всего инфекция поражает детский организм, поэтому заболевший метапневмовирусом ребёнок может столкнуться с тяжёлым течением недуга. Первыми признаками заболевания эпидемиолог назвал не только температуру, но и насморк с кашлем. По его мнению, пока рано говорить о закрытии границ страны или других строгих мерах, которые помогли бы затормозить распространение инфекции.