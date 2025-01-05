Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов высказался о том, что в наше время недопустимо ездить в Англию, комментируя поездку Семака и его жены Анны в Лондон. По мнению парламентария, фанаты «Зенита» сражаются и погибают на фронте, в том числе против британских наёмников. Он подчеркнул, что Британия и её элита несут ответственность за затягивание войны и гибель тысяч мирных жителей Донбасса.