Как сообщает Mash, тренер присоединился к уже существующему проекту «Проект Р3». Эта компания имеет прочные связи с другими форелевыми хозяйствами. Ранее Черчесов также вложил деньги и позже вышел из бизнеса, успешно продав свою долю.
Семак же может столкнуться с убытками с наступлением весны. Форель в больших водоёмах может убежать к обычным рыбакам, как это произошло на озере Меглино в Нижегородской области, где производители понесли убытки около 100 миллионов рублей.
Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов высказался о том, что в наше время недопустимо ездить в Англию, комментируя поездку Семака и его жены Анны в Лондон. По мнению парламентария, фанаты «Зенита» сражаются и погибают на фронте, в том числе против британских наёмников. Он подчеркнул, что Британия и её элита несут ответственность за затягивание войны и гибель тысяч мирных жителей Донбасса.