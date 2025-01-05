Белорусский инфекционист предупредил о главных осложнениях, которые вызывает грипп

Белорусский врач-инфекционист Игорь Карпов предупредил в газете «Рэспубліка» о главных осложнениях, которые вызывает грипп. По его словам, грипп вовсе на такой безобидный, как кажется многим, и уж точно его нельзя назвать лишь проходящими на раз-два насморком с кашлем.