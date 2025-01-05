Белорусский инфекционист предупредил о главных осложнениях, которые вызывает грипп

Белорусский врач-инфекционист Игорь Карпов предупредил в газете «Рэспубліка» о главных осложнениях, которые вызывает грипп. По его словам, грипп вовсе на такой безобидный, как кажется многим, и уж точно его нельзя назвать лишь проходящими на раз-два насморком с кашлем.
— Болезнь может протекать достаточно тяжело и вызвать целый ряд осложнений, чаще всего возникающих на фоне иммуносупрессии, в том числе возрастной, — уверен Игорь Карпов, член-корреспондент Национальной академии наук Беларуси, доктор медицинских наук, профессор, завкафедрой инфекционных болезней с курсом повышения квалификации и переподготовки Белгосмедуниверситета.
Специалист назвал возможные причины угнетения иммунитета масса. Среди них могут быть как врожденные нарушения, операции, прием ряда лекарств, так и образ жизни:
— Гиподинамия, хронический стресс, неправильное питание и многое другое.
Врач-инфекционист назвал серьезные проблемы и осложнения, которые могут возникнуть и при острой стадии гриппа, и после.
— Часто они связаны с поражением лор-органов. Но нервная, дыхательная, сердечно-сосудистая и другие системы тоже уязвимы, — сказал доктор. — Даже у вполне здоровых детей и подростков это коварное заболевание может протекать в тяжелой форме — с поражением сердца, нервной и дыхательной систем.
Игорь Карпов отметил, что те же дни, проведенные с высокой температурой, нужно учесть как серьезную нагрузку на организм. А прежде всего надо беречься пациентам с тяжелыми соматическими заболеваниями.
— Это эндокринные нарушения: сахарный диабет, патологии щитовидной железы, ожирение. Также серьезные заболевания легких (ХОБЛ, бронхиальная астма), заболевания кардиологического профиля (ИБС, сердечная недостаточность, атеросклероз, склонность к тромбозам), — перечислил инфекционист, добавив к перечню онкозаболевания и ВИЧ-инфекцию. — Особого внимания требуют беременные, а также маленькие дети. Осложнения у них связаны с ослабленным иммунитетом.
Тем временем Совмин разрешил 265 государственным медучреждениям платные медуслуги в выходные и праздничные дни.
А еще последняя пострадавшая в пожаре в витебском ТЦ «Беларусь» выписалась из больницы — врачи сражались в течение недели за ее жизнь, а она научилась заново дышать.