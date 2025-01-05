Белорусский инфекционист предупредил о повышенном риске инфарктов и инсультов после перенесенного гриппа

Белорусский врач-инфекционист Игорь Карпов предупредил в газете «Рэспубліка» повышенном риске инфарктов и инсультов после перенесенного гриппа.
Игорь Карпов, член-корреспондент Национальной академии наук Беларуси, доктор медицинских наук, профессор, завкафедрой инфекционных болезней с курсом повышения квалификации и переподготовки столичного Белгосмедуниверситета, в частности, отметил:
— Важно знать, что в течение последующего года после перенесенного гриппа люди (в подавляющем большинстве случаев, конечно, пожилые и среднего возраста) имеют повышенный риск инфарктов и инсультов.
Также белорусский врач предупредил о главных осложнениях, которые вызывает грипп. Они касаются поражения лор-органов, нервной, дыхательной, сердечно-сосудистой и других систем организма.
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