Уже 32 мёртвых дельфина найдено после крушения танкеров в Чёрном море

Волонтёры мониторят состояние дельфинов на Кубани. Видео © Telegram / Delfacenter.
«С момента ЧС мы зафиксировали 61 погибшее китообразное, из них — 32 особи, погибшие после 15 декабря, гибель которых вероятнее всего связана с разливом мазута. Остальные погибли до ЧС — совсем старые тела», — говорится в сообщении волонтёров.
Там отметили, что для этого периода число погибших является аномально высоким. Анализ состояния тел свидетельствует о том, что большинство этих особей погибли в первые десять дней после происшествия.
Эксперты центра подчеркнули, что дельфины (афалины) встречаются исключительно в чистой воде. Однако, как сообщили волонтёры, некоторое время назад появилось видео от очевидцев, на которых афалины охотятся прямо у берега в Благовещенской и Витязево, где дно загрязнено мазутом.
Напомним, 15 декабря в Керченском проливе столкнулись два танкера. Нефтепродукты вынесло на берег, загрязнение растянулось более чем на 60 км. В январе масляное пятно достигло берегов Севастополя. Его обнаружили на входе в Балаклавскую бухту. Всего, по официальным данным, в акваторию моря попадут 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов. Специалисты-экологи прогнозируют, что промысловая деятельность в пострадавшей акватории будет приостановлена до следующего промыслового периода. Кроме того, существует вероятность срыва курортного сезона 2025 года.