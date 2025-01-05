Уже 32 мёртвых дельфина найдено после крушения танкеров в Чёрном море

Напомним, 15 декабря в Керченском проливе столкнулись два танкера. Нефтепродукты вынесло на берег, загрязнение растянулось более чем на 60 км. В январе масляное пятно достигло берегов Севастополя. Его обнаружили на входе в Балаклавскую бухту. Всего, по официальным данным, в акваторию моря попадут 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов. Специалисты-экологи прогнозируют, что промысловая деятельность в пострадавшей акватории будет приостановлена до следующего промыслового периода. Кроме того, существует вероятность срыва курортного сезона 2025 года.